شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 40 عاماً.. تراجع الانبعاثات الكربونية في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت دراسة نشرت اليوم الثلاثاء أن معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهند انخفض للمرة الأولى منذ أربعة عقود، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإغلاق المفروض في البلاد في إطار مكافحة وباء كورونا.

وأفادت الدراسة، وهي عبارة عن تحليل أجراه موقع "كاربون بريف" البريطاني المعني بالبيئة، بأن انخفاض الطلب على الكهرباء والمنافسة من مصادر الطاقة المتجددة، أديا إلى تراجع الطلب على الوقود الأحفوري على مدى الـ12 شهرا الماضية حتى قبل أن يتفشى الوباء في الهند.

وأوضحت أن الإغلاق المفاجئ بداية من 25 مارس هو الذي أدى إلى زيادة الانخفاض في الانبعاثات.