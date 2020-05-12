شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: تخفيف قيود كورونا سابق لأوانه والان نبدء بالتفاصيل
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن عودة عناقيد محلية لحالات الإصابة بفيروس كورونا للظهور في الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن الوقت لم يحن بعد لتخفيف قيود مكافحة الوباء.
وقال مي فنغ، المتحدث باسم اللجنة، خلال إفادة إعلامية إن جهود الوقاية والمكافحة عادت لطبيعتها لكن هذا لا يعني أنه يمكن تخفيف الإجراءات. وسجلت مدينة ووهان، المصدر الرئيسي للتفشي في الصين، أمس الاثنين أول عنقود لعدوى الفيروس فيها منذ رفع العزل العام في المدينة قبل شهر.
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