أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إنقاذ سائقي مركبتي حمل بعد حادث سير على الطريق الدولي السريع في بابل. وقالت المديرية في بين تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تمكنت من اخراج سائقي مركبتي حمل بين الحطام نتيجة حادث تصادم على الطريق الدولي السريع في محافظة بابل مع إجراء الإسعافات الأولية ثم نقل المصابين الى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم".



وأضافت، إن "سبب الحادث كان نتيجة السرعة الزائد وقلة الانتباه"، مؤكدة على "ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية وعدم تجاوز السرعة المحددة والانتباه وخصوصا في الطرق السريعة لتجنب وقوع الحوادث التي تسبب الخسائر البشرية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إنقاذ سائقين بعد حادث تصادم على الطريق الدولي السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.