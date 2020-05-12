مجلس عشائر صلاح الدين: داعش يستغل مساحة كبيرة تشترك فيها نحو خمس محافظات

اكد مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين، الثلاثاء، ان تنظيم "داعش" يستغل مساحة كبيرة تشترك فيها نحو خمس محافظات، فيما اشار الى ان هناك اسبابا وراء نشاط التنظيم الاخير.

وقال المتحدث باسم المجلس مروان جبارة في تصريح صحافي إن "أسباباً مجتمعة وراء نشاط (داعش) الأخير، خاصة في صلاح الدين، منها انشغال السلطات بكورونا وهناك أيضاً الضعف الخطير في التنسيق بين قيادات العمليات، بحيث غالباً ما ينجح داعش في استغلال هذا الضعف ويقوم بشن هجماته عبر ما يمكن تسميتها نهايات الأراضي السائبة"، مبينا ان "التنظيم يحاول أن يعيد التقاط انفاسه".

واضاف ان "داعش يشتغل في مساحة كبيرة تشترك فيها نحو 5 محافظات تمتد من حدود إيران شرقاً وتصل إلى سوريا غرباً، وهي منطقة أحراش ووديان وبزول ومزارع"، لافتا الى ان "هناك سبب آخر وراء تزايد نشاط داعش يتمثل في عدم تطهير قضاء الحويجة ذي المساحة الكبيرة بعد سيطرة القوات الحكومية عليه نهاية عام 2017، حيث ما زال هذا القضاء بتضاريسه المعقّدة وارتباطه بسلسلة جبال حمرين الوعرة أهم أماكن اختباء وانطلاق عناصر داعش".