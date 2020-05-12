تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه دخول احد الزوارق الامينة الكويتية المياه الاقليمية العراقية وتجاوزه على الصيادين العراقيين. ويقول صاحب مقطع الفيديو ان "احد زوارق الدورية الكويتية دخل المياه الاقليمية العراقية من دون محاسبة". واضاف انه "قام بمحاولة اعاقة الصيادين العراقيين الذين يقومون بالصيد"، دون معرفة الاسباب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. زورق كويتي يدخل المياه الاقليمية العراقية ويتجاوز على الصيادين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.