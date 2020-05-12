اكد النائب عن المكون التركماني احمد حيدر البياتي، ان الوقت المتفق عليه لعمر الحكومة الحالية المحدد بعام واحد هو فترة "غير كافية" لتجاوز كل تلك التحديات، مشيرا الى ابرز الملفات التي ينبغي ان تتصدى لها الحكومة الجديدة.
واضاف البياتي، ان "الحكومة الحالية تستطيع ان تتجاوز ما يمكن تجاوزه، وان تجعل من الخطوات التي تقوم بها سلّما للعبور والبناء الصحيح الى مراحل متقدمة بالفترات اللاحقة، وإن كنا لا نظن ان الامر سيتحقق لان الحكومة بدات مشوارها بتهميش مكون اساسي ومهم في البلد وهو المكون التركماني".
وشدد البياتي، على انه "من الصعب تنفيذ ما تم وضعه بالبرنامج الحكومي، لكن نأمل ان ينجح في إعادة هيبة الدولة واجراء انتخابات نزيهة وسليمة بعيدة عن التزوير على اعتبار ان هاذين الاستحقاقين اضافة الى معالجة الوضع الاقتصادي بحلول انية سريعة ومؤقتة هي ابرز التحديات التي نتمنى النجاح في تنفيذها على اكمل وجه".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: عام واحد غير كافٍ لتجاوز الحكومة جميع التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.