صلاح الدين تقرر اعادة فتح المساجد بشروط

قررت محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، اعادة فتح المساجد امام المصلين في المحافظة بشروط. وقال بيان للمحافظة تابعته الخليج 365، ان "المحافظ عمار الجبوري قرر اعادة فتح المساجد في المحافظة امام المصلين". واضاف ان "ذلك يكون ضمن الالتزام باجراءات السلامة والوقاية لمنع انتشار فايروس كورونا".

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