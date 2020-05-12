أعلن متحدث باسم خدمة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق شب في مستشفى بمنطقة" فيبورغ" في مدينة سانت بطرسبورغ ، مشيرا إلى أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 150 شخصا.
وقال المتحدث: "وفقا للبيانات الأولية لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء الحريق الذي شب في مستشفى بـ" سيفيرني برويزد".
وصرح مكتب المدعي العام في منطقة فيبورغ عن إجراء تحقيق على الامتثال لمتطلبات القانون فيما يتعلق بالحرائق، وستقيم أنشطة المسؤولين قانونيا فيما يتعلق بمتطلبات السلامة من الحرائق".
في وقت سابق، أول أمس الأحد، لقي 9 أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع في المستشفى في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 أشخاص وإجلاء آخرين جراء حريق بمستشفى في سانت بطرسبورغ الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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