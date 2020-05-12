"فلاي دبي" تفتح باب حجوزات العودة إلى 6 وجهات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة فلاي دبي، عن فتح باب الحجوزات إلى 6 وجهات جديدة، فيما تواصل التركيز على دعم الجهود الحكومية الإماراتية في رحلات العودة إلى الوطن وتمكين حركة السلع الأساسية عبر شبكتها وما بعدها، وفقا للبيان.



وقالت في بيان لها اليوم على موقعها الشبكي، إن الوجهات المتاحة حالياً لرحلات العودة تشمل أفغانستان (كابول) وألبانيا (تيرانا) وكازاخستان (كيزيلوردا) وقيرغيزستان (بيشكيك) والجبل الأسود (إلى تيرانا) ورواندا (كيغالي).

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وأضافت الناقلة، أن جميع الرحلات هي فقط للعودة إلى الوطن وستنقل مواطني الدول المذكورة أعلاه الذين يقيمون في أو يزورون دولة الإمارات حالياً، وأن جميع الرحلات تخضع للموافقات الحكومية ولن تعمل إلا إذا تم الحصول على الموافقات.

وتابعت:"يجب على المسافرين الذين يقومون بإنجاز إجراءات السفر لرحلات العودة إلى الوطن إحضار كمامات وقفازات خاصة بهم (وإحضار قفازات وكمامات إضافية) وإرتدائها طوال مدة الرحلة.

وأشارت الناقلة إلى أن حقائب اليد ستقتصر على الأغراض الشخصية فقط، فيما سيخضع المسافرين للفحص الحراري في المطار ويجب التأكيد أنهم لا يعانون من أي أعراض قبل السماح لهم بالسفر، وفي حال عدم السفر على متن الرحلة التي حجزتها، يرجى ملاحظة أن التذكرة غير قابلة للاسترداد وغير قابلة للتغيير.