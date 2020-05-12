ليبيا.. الجيش يقصف تجمعات للمرتزقة السوريين شرق طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

استهدفت قوات الجيش الليبي، تجمعات المرتزقة السوريين، بمحور عين زارة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.



وأكد عقيلة الصابر عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي أن وحدات المدفعية بالجيش الليبي استهدفت تمركزا للمرتزقة السوريين بالقرب من منطقة النادي الدبلوماسي بمحور عين زارة بالعاصمة طرابلس.

و تابع الصابر في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية" أن الضربة كانت دقيقة مما تسبب في انسحاب المليشيات من أغلب المناطق المجاورة للنادي الدبلوماسي الذي يتخده المرتزقة الأتراك غرفة عمليات متقدمة لهم.

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ولفت الصابر إلى أن ضربات الجيش الليبي كانت دقيقة وموجعة وأنهكت المرتزقة الأتراك واستنزفت قدراتهم في محور عين زارة وتمكنت من القضاء على اغلب القيادات التركية فالمحور.

وأوضح أن الأوضاع الميدانية لمحور عين زارة ممتازة رغم إعادة الضخ للمرتزقة السوريين وعناصر تنظيم القاعدة من قبل النظام التركي.

من جانبه، قال المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو الليبي شن سلسلة غارات دقيقة وعنيفة على مواقع المليشيات في المنطقة الوسطى جنوب شرق مدينة مصراتة.

وأضاف أن محاور القتال على طول خطوط شهدت فصف مدفعي عنيف على مواقع القوات التركية في محور أبوقرين بالقرب من مصراتة