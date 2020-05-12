شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس السعودية.. توقعات بهطول أمطار رعدية على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الثلاثاء، 12/أيار/2020.



وقالت الهيئة، في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى، يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة، ورياح سطحية نشطة على مناطق الشرقية وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض

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