محور الملك سلمان يثير الجدل.. ’’المركزي للتعمير‘‘ يعلن تفاصيل ملاصقته للعمارات.. وتعليق ساخر من عمرو أديب

كتب: ضياء السقا

أثار كوبري محور الملك سلمان، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ملاصقته لمجموعة من العمارات السكنية بمنطقة الهرم.

المركزى للتعمير يكشف تفاصيل المحور

من جانبه، أكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المحور هام جدا، وسيفيد المنطقة بأكملها.

وبخصوص العمارات المتداخلة معه، قال نصار، في تصريحات نقلها هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن هناك ربع مليار جنيه مرصودة لتعويض العمارات المتضررة من المحور، والتى سيتم إزالتها.

وشدد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، على أن هناك عمارات مخالفة لا تعويض لها، بعد نزع الملكية، وقد يصرف لسكانها تعويض اجتماعى بعد أعمال الإزالات.

تعليق ساخر من أديب

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من جانبه، علق الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، على المحور، قائلا: "العالم كله يتناقل اليوم صورة للمحور وهو يلاصق العمارات بالهرم ، مشيرا إلي أن الجميع يقف أمام هذا النموذج المعماري".

وتابع : "أما جينا عملنا المحور يا إحنا كنا حاسبين بالمنقلة أنه أما يمشي هيحك في المباني ، أو إنت كنت متأكد أن العمارات ديه هتتشال" .

وأكمل ساخرا: "العالم يقف أمام هذا النموذج المعماري ،الناس كلها بتسأل المحور هيكمل ازاي ، العمارات ديه مش بتطل عالمحور ، ديه داخل المحور نفسه".

المركزي للتعمير: لو انتظرنا التفاوض مع السكان على التعويضات هنفضل 20 سنة

وفي سياق متصل، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن الجهاز سيقوم بصرف تعويضات لمن يريد أو من تقدم بطلب لترك الوحدة التي يمر عليها محور الملك سلمان ,مؤكدا أنه لا توجد إعاقة فى تنفيذ المحور.

وأضاف "نصار"، أنه سيتم تعويض السكان المضارة من خلال لجنة نزع الملكية من وزارة الإسكان والمحافظة والتي ستقوم بتحديد السعر المناسب للشقة.

وتابع : هناك 120 ألف متر مربع في نطاق المحور صدر لها قرارًا بنزع الملكية، وتم تخصيص ربع مليار جنيه لتعويضات السكان المتضررين بتلك العقارات, معقبا :سكان العمارة الملاصقة للمحور والتي ظهرت في الصور المتداولة رفضت التفاوض نهائيًا.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير: "لو انتظرنا التفاوض مع السكان على التعويضات هنفضل 20 سنة عشان نبتدي عمل في المحور، مضيفًا: "العمارات المخالفة ليس لها تعوض نزع ملكية، ولكن لها تعويض اجتماعي ولكن ليس بنفس قيمة التعويض للعمارات غير المخالفة.