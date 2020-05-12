اشار الرئيس ميشال عون الى ضرورة اعادة النظر بالترتيبات المتخذة وتشديد اجراءات الوقاية لمواكبة وباء "كورونا" لاسيّما وانّ عدد الإصابات ارتفع بشكل مؤسف خلال الايام القليلة الماضية، متمنياً على المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي الالتزام بما هو مطلوب منهم تفاديا لاتخاذ اجراءات قانونية.
ووجه الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التحية الى الممرضات والممرضين في يومهم العالمي وقال: "تحية الى ملائكة الرحمة الذين نذكرهم كل يوم ونحيي جهودهم ووفاءهم لرسالتهم الانسانية، لقد عشنا معهم ولا نزال كفاحهم من اجل الاهتمام بمرضى الكورونا على رغم المخاطر التي تتهددهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون: لتشديد اجراءات الوقاية لمواكبة وباء "كورونا" لاسيّما وانّ عدد الإصابات ارتفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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