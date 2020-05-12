الرئيس عون: لتشديد اجراءات الوقاية لمواكبة وباء "كورونا" لاسيّما وانّ عدد الإصابات ارتفع

اشار ​الرئيس ميشال عون​ الى ضرورة اعادة النظر بالترتيبات المتخذة وتشديد اجراءات ​الوقاية​ لمواكبة وباء "​كورونا​" لاسيّما وانّ عدد ​الإصابات​ ارتفع بشكل مؤسف خلال الايام القليلة الماضية، متمنياً على المواطنين الذين يتابعون ​الحجر المنزلي​ الالتزام بما هو مطلوب منهم تفاديا لاتخاذ اجراءات قانونية.

ووجه الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التحية الى الممرضات والممرضين في يومهم العالمي وقال: "تحية الى ملائكة الرحمة الذين نذكرهم كل يوم ونحيي جهودهم ووفاءهم لرسالتهم الانسانية، لقد عشنا معهم ولا نزال كفاحهم من اجل الاهتمام بمرضى الكورونا على رغم المخاطر التي تتهددهم"​​​​​​​.