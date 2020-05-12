أفاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​ انه "بتوجيهات من حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ عقد رئيس ​جمعية تجار بعلبك​ الوسط التجاري ​حسين عواضة​ ورئيس الخزينة في المصرف الاستاذ مازن حمدان اجتماعاً وتم خلاله الاتفاق على اعطاء التجار ​دولار​ اميركي من مصرف لبنان بالسعري الرسمي لشراء وشحن البضاعة من الخارج". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عواضة اتفق مع رئيس الخزينة بمصرف لبنان على اعطاء التجار دولار بالسعري الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.