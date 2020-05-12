أسود: مازوت مغشوش مش مغشوش بيروح العاشق بيجي المشتاق

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "مازوت مغشوش مش مغشوش بيروح العاشق بيجي المشتاق والطرقات كلها بتودي على الثروات". إضغط للمزيد

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