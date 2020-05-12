النشرة: فصيلة حاصبيا كثفت دورياتها في مختلف قرى وبلدات المنطقة

افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأن عناصر قوى الأمن الداخلي في فصيلة حاصبيا كثفت من دورياتها الراحلة والمؤللة في مختلف قرى وبلدات المنطقة، وذلك إنفاذا لقرارات التعبئة العامة ومراقبة حركة سير الآليات والمركبات مفر مجوز وتنبيه المواطنين لضرورة التقيد بالتعليمات الصحية تحت طائلة المسؤولية، كما عمدت هذه العناصر على توقيف العديد من الورش وتوجيه انذارات لها لعدم التزامها بالشروط الصحية المطلوبة لمجابهة خطر تفشي الكورونا.
وبموازاة ذلك عمل الجيش اللبناني على إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة خلال الليل الفائت على طرقات الحاصباني العرقوب بتوقيف السيارات المخالفة وحث المواطنين على التقيد بالحجر المنزلي وعدم التجول إلا عند الضرورة القصوى.
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