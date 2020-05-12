أعلن مصدر مقرب من ​الحكومة​ لـ"رويترز" أن ​لبنان​ سيبدأ محادثات تفصيلية مع ​صندوق النقد الدولي​ غدا الأربعاء عقب اجتماع تمهيدي عُقد أمس الاثنين وذلك بعد أن تقدم لبنان بطلب رسمي للحصول على مساعدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لرويترز: لبنان سيبدأ المحادثات التفصيلية مع صندوق النقد يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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