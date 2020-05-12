قاسم هاشم: العيد الحقيقي يوم يتم أنصاف الممرضات والممرضين

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "العيد الحقيقي يوم يتم أنصاف الممرضات والممرضين بإعطائهم كامل حقوقهم وإنصافهم في يوم التمريض ​العالم​ي، اذ يأتي عيدهم هذا العام والعالم يقر بالدور الرائد والأساسي والإنساني لهذا ​القطاع الصحي​ والطبي في مواجهة جائحة ​كورونا​، وما يقومون به لحماية وطننا وشعبنا ووضع حد لتوسع الوباء، فكل التحية لممرضات وممرضي ​لبنان​ اللذين يبذلون كل جهد من اجل ​الانسان​، وعلى ​الحكومة​ اتخاذ كل القرارات والإجراءات للحفاظ على حقوق الممرض وايا كان واينما كان".

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