كنعان من نقابة المستشفيات: التعميم لمعاقبة قطاع بأكمله مرفوض وسنواجهه بقوة

شكر رئيس ​لجنة ​المال​ والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان، بعد زيارته نقابة اصحاب المستشفيات "​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​الحكومة​ ورئيس ​مجلس النواب​ ووزيري المال و​الصحة​ لان مستحقات المستشفيات كانت ستؤدي الى كارثة صحية واستشفائية"، موضحاً انه "في اليوم العالمي للتمريض انحني اجلالا أمام التضحيات الكبيرة لمن يناضل ليلا نهارا من أجل ​سلامة​ كل فرد من أفراد مجتمعنا ويجازف كل لحظة بحياته من أجلنا، فكفى شيطنة لمؤسساتنا الخاصة هناك شخص أو إدارة سيئة أو فاسدة في القطاعين العام أو الخاص وليس هناك قطاعا خاصا فاسدا أو سيئا".

ولفت كنعان الى ان "التعميم لمعاقبة قطاع بأكمله مرفوض وسنواجهه بقوة لأنه يخفي في طياته استهدافا لطبيعة نظامنا الاقتصادي الحرّ ويؤدي الى تدمير ​الاقتصاد اللبناني​، ودعم ​المستشفيات الخاصة​ لمنع اقفالها واجب من خلال دفع مستحقاتها المتراكمة منذ سنوات بعد التدقيق لن يكون على حساب ​المستشفيات الحكومية​ التي تشكل اليوم استراتجية الاستراتجيات الصحية في المرحلة المقبلة، وسندعو من خلال اقتراح قانون سأتقدم به الى انشاء صندوق دعم للخدمات الاستشفائية للمواطنين الذين أصبحوا تحت خط ​الفقر​ وهم خارج أي تغطية طبية".