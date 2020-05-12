القاضي منصور رد طلب تخلية سبيل الفغالي ويتابع الإستجوابات الإثنين المقبل

يستأنف قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ جلسات الإستجواب في ما اصطلح على تسميته ب"ملف ​الفيول​ المغشوش" يوم الإثنين المقبل 18 الجاري، وقد رد اليوم طلبات تخلية سبيل عدد من الموقوفين في القضية، ومن بينهم المديرة العامة للنفط في ​وزارة الطاقة​ ​أورور الفغالي​.

وكان منصور قد أصدر بعد سلسلة جلسات إستجواب يومية، مذكرتي توقيف وجاهية في حق الفغالي ورئيسة المختبرات المركزية في منشآت ​النفط​ خديجة نور الدين، وأربع مذكرات توقيف غيابية في حق كل من: صاحب شركة ZR Energy تيدي رحمة، مدير عام الشركة إبراهيم الزوق، مدير المناقصات جورج الصانع ومدير منشآت النفط ​سركيس حليس​، الذين غابوا عن الجلسة، على رغم إبلاغهم لصقا.

وينكب منصور على متابعة دراسة الملف الذي يتألف من 600 صفحة تمهيداً لإستكمال الجلسات الإثنين المقبل.