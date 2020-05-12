أبو زيد في رحيل صفير: نتذكر أيقونة البطريركية المارونية

اشار النائب السابق ​أمل ابو زيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "مر عام على رحيل البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ بطريرك الصلابة والحكمة الذي أعطي له مجد ​لبنان​، نتذكّر اليوم أيقونة ​البطريركية المارونية​ الذي أنشأ مؤسسات تعمل لخير الوطن والمجتمع وهي تستمر في رسالتها ببركة أبينا البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ الذي يمثّل اليوم الحلقة التي لا تنكسر وعلى رأس هذه المؤسسات، المؤسسة المارونية للإنتشار التي لي شرف عضوية مجلس الأمناء فيها".

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