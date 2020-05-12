تعميم لوزير السياحة حول التعديل بالأسعار في المؤسسات السياحية والمطاعم

توجه وزير السياحة البروفسور ​رمزي المشرفية​ في تعميم صادر عنه، إلى ​المؤسسات السياحية​ كافة و​المطاعم​ التي ترغب بتعديل لوائح الأسعار المعتمدة لديها، بوجوب التقدم إلى ​وزارة السياحة​ بطلب لتصديق اللوائح ​الجديدة​ في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور التعميم في12/5/2020.

وتشمل هذه المؤسسات (المطاعم، المقاهي، الحانات، صالات ​الشاي​، المراقص، السناك، ​الفنادق​، المؤسسات الموسمية، المنتجعات السياحية، المساكن السياحية و​المخيمات​ المجهزة).