النشرة: بلدية يحمر باشرت ازالة النفايات المتراكمة على جوانب الطرقات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن "​بلدية يحمر​ ​الشقيف​ باشرت إزالة ​النفايات​ المتراكمة في الحاويات والبراميل على جوانب الطرقات بفعل ​أزمة النفايات​ التي تضرب منطقة النبطية وبلداتها نتيجة توقف الشركة الملتزمة جمع النفايات". واشرف رئيس بلدية يحمر على إزالة النفايات من البلدة وجمعها في حاويات زراعية ونقلها إلى خارج البلدة وطمرها بشكل صحي. واكد رئيس ​البلدية​ حسين بركات أننا نمر بأزمة صعبة نتيجة فيروسكورونا وكان واجبا علينا أن نزيل النفايات من الشوارع والساحات في البلدة.

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