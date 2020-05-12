أعلنت المتحدثة بإسم لجنة الصحة الوطنية في الصين مي فنغ، أن "عودة عناقيد محلية لحالات الإصابة بفيروس كورونا للظهور في الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن الوقت لم يحن بعد لتخفيف قيود مكافحة الوباء"، مشيرة الى أنه "جهود الوقاية والمكافحة عادت لطبيعتها لكن هذا لا يعني أنه يمكن تخفيف الإجراءات".
وكانت اللجنة أعلنت صباح اليوم عن تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا، انخفاضا من 17 في اليوم السابق. والحالة الجديدة ما يسمى بالعدوى المستوردة، التي تشمل مسافرا قادما من الخارج.
وسجّلت مدينة ووهان، المصدر الرئيسي للتفشي في الصين، يوم أمس أول عنقود لعدوى الفيروس فيها منذ رفع العزل العام في المدينة قبل شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الصحة الوطنية في الصين: لم يحن الوقت بعد لتخفيف قيود كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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