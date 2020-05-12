لجنة الصحة الوطنية في الصين: لم يحن الوقت بعد لتخفيف قيود كورونا

أعلنت المتحدثة بإسم ​لجنة الصحة​ الوطنية في ​الصين​ مي فنغ، أن "عودة عناقيد محلية ل​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ للظهور في الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن الوقت لم يحن بعد لتخفيف قيود مكافحة الوباء"، مشيرة الى أنه "جهود ​الوقاية​ والمكافحة عادت لطبيعتها لكن هذا لا يعني أنه يمكن تخفيف الإجراءات".

وكانت اللجنة أعلنت صباح اليوم عن تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا، انخفاضا من 17 في اليوم السابق. والحالة الجديدة ما يسمى بالعدوى المستوردة، التي تشمل مسافرا قادما من الخارج.

وسجّلت مدينة ​ووهان​، المصدر الرئيسي للتفشي في الصين، يوم أمس أول عنقود لعدوى الفيروس فيها منذ رفع العزل العام في المدينة قبل شهر.