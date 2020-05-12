البعريني حيا الممرض في يومه العالمي والمحارب على جبهة وباء كورونا

توجه النائب ​وليد البعريني​ في تصريح له بالتحية والتقدير للممرض في "اليوم العالمي للتمريض، فلكل الممرضين والممرضات تحية اجلال، تقديرا لجهودهم وتضحياتهم خصوصا في هذا الزمن". وخص البعريني في تحيته "الممرض المحارب على جبهة وباء ​كورونا​".

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