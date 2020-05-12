مجلس الوزراء ملتئم في القصر الجمهوري ويبحث في جدول اعمال من 13 بندا

التأم ​مجلس الوزراء​ في جلسته العادية، ​الساعة​ الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في ​القصر الجمهوري​ - ​بعبدا​، برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وحضور رئيس ​الحكومة​ الدكتور ​حسان دياب​ والوزراء.

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ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 13 بندا اضافة الى امور طارئة، منها عرض ​وزير الصحة​ العامة للتطورات المتصلة بجائحة ​كورونا​ لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ومن ابرز البنود: مشروع مرسوم بتعديل دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج واعتماد الاجراءات المتوافق مع التعديل، عرض ​وزارة الطاقة والمياه​ لتطوير واقع الاعمال في موضوع تأمين ​الكهرباء​ والغاء كامل عجز ​موازنة​ ​كهرباء لبنان​، استكمال البحث في مشروع ​وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية​ المتعلق بالاستراتيجية الوطنية ل​مكافحة الفساد​، استكمال البحث في عرض ​وزارة السياحة​ لاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم واعفاءات ضريبية، عرض ​وزارة الاعلام​ لخطة عمل الوزارة الاستراتيجية، طلب ​وزارة الاقتصاد​ التجارة الموافقة، على سبيل التسديد، على قرارين يتعلقان بحظر تصدير ​القمح​ والدقيق وحصر بيع القمح بغرض الطحن للاستهلاك البشري، بالاضافة الى بنود مؤجلة من الجلسة السابقة.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والاوضاع العامة.