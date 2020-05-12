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إسبانيا تفرض الحجر على الوافدين من الخارج

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب


مدريد: تفرض إسبانيا اعتباراً من الجمعة وحتى انتهاء حال الطوارئ الحجر 14 يوماً على القادمين إلى البلاد من الخارج، وفق مرسوم للحكومة نشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

وأوضحت الحكومة في قرارها "التطور الإيجابي للوضع الوبائي في بلادنا وبدء رفع العزل يتطلبان منا تعزيز تدابير الاحتواء".

لن يسمح لمن يوضعون في الحجر الخروج إلا لشراء حاجيات ضرورية أو تلقي علاج ومع وضع قناع دوماً. ويستثنى من هذا القرار العاملون الذين يتنقلون بين الحدود، وناقلو البضائع وطواقم شركات الطيران، والأطباء أو الممرضون القادمين لإسبانيا للعمل، شرط ألا يكونوا تواصلوا مع شخص مصاب.

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يدخل المرسوم حيز التنفيذ الجمعة وحتى نهاية حال الطوارئ التي يفترض أن تنتهي في 24 مايو، لكن يرجح تمديدها. وإسبانيا واحدة من أكثر الدول تضرراً من الوباء، مع 27 ألف وفاة، وأغلقت حدودها البرية منذ إعلان الطوارئ في مارس.

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