قتلى بتفجير انتحاري خلال جنازة في شرق أفغانستان

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جلال اباد: قتل أو أصيب العشرات بجروح في تفجير انتحاري وقع الثلاثاء خلال جنازة في شرق أفغانستان، وفق ما أفاد متحدث باسم الحكومة المحلية.

وفجّر المهاجم نفسه وسط الجنازة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله كوغياني قائلا "تظهر المعلومات الأوليّة أن نحو 40 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الهجوم".

