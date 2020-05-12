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قتلى بتفجير انتحاري خلال جنازة في شرق أفغانستان

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جلال اباد: قتل أو أصيب العشرات بجروح في تفجير انتحاري وقع الثلاثاء خلال جنازة في شرق أفغانستان، وفق ما أفاد متحدث باسم الحكومة المحلية.

وفجّر المهاجم نفسه وسط الجنازة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله كوغياني قائلا "تظهر المعلومات الأوليّة أن نحو 40 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الهجوم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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