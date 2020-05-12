خطف خمسة بحارة في مياه غينيا الإستوائية

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مالابو: خطف خمسة بحارة أحدهم من غينيا الإستوائية وثلاثة منهم روس، خلال هجوم على سفينتين في المياه الإقليمية لغينيا الإستوائية، كما أعلنت الإذاعة الحكومية والسفارة الروسية الاثنين.

وقالت وزارة دفاع غينيا الاستوائية في بيان تلي عبر الإذاعة الوطنية "فجر 9 مايو، نفذ هجومين لقراصنة ضد سفينتين تجاريتين، وغادر القراصنة بعدما خطفوا خمسة من طاقم السفينتين، أربعة منهم أجانب، وأحدهم من غينيا الاستوائية".

أصيب بحاران آخران بجروح جراء إطلاق النار خلال الهجمات، وتجري معالجتهما في مستوصف في باز دو مالابو، وفق البيان.

وأكدت السفارة الروسية في ياونديه التي تمثل مصالح غينيا الاستوائية، الأحد أن ثلاثة روس خطفوا وأصيب آخران بجروح.

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وقالت السفارة إن سفينة "ريو ميتونغ، الراسية في ميناء مالابو، تعرضت لهجوم من قراصنة قاموا بخطف روسي، وجرح روسيان آخران". وأضافت السفارة "وفي ميناء لوبا، على بعد 40 كيلومتراً من العاصمة مالابو، هاجم قراصنة أيضاً السفينة دجيبلوهو وخطفوا روسيين كانا على متنها".

بات خليج غينيا، الممتد من شواطئ السنغال إلى أنغولا مروراً بنيجيريا على نحو 5700 كلم، هدفاً خلال السنوات الأخيرة للقراصنة، والمركز الجديد لمثل هذا النوع من الهجمات، كنهب سفن، والخطف مقابل فدية.

وسجلت الغابون المجاورة لغينيا الاستوائية منذ مطلع العام هجومين مماثلين، أحدها في مطلع مايو، انتهى بخطف ستة بحارة في مياه ليبرفيل.

