"الصحة العالمية" تعلق على مقترح تطبيق الحظر الكامل بمصر لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

علق الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على مقترح تطبيق الحظر الكامل في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال المنظري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة حول أحدث تطورات كورونا اليوم الثلاثاء، إن المنظمة من الفترة الأولى للإعلان عن الجائحة نصحت الدول بتطبيق حزمة من الإجراءات تتعلق بالصحة العامة وبعض الأعمال التي تقوم بها مثل غلق المدارس والجامعات وإغلاق المساجد ومنع الاجتماعات بعدد أكبر، للعمل على تقليل انتشار المرض بين الأفراد.

وأضاف: "على الرغم من هذه النصيحة، طلبت الصحة العالمية من الدول أن تُقيم الفوائد أو المخاطر من تطبيق هذه الإجراءات وتتفاوت من إجراءات خفيفة أو الحظر الكامل".

وتابع المنظري: "بعض الدول طبقت هذه الإجراءات بناء على معطيات معينة بحسب دراستها لانتشار المرض، وبعض الدول طبقت الحظر الجزئي لقدرة النظام الصحي على التعامل مع الحالات، ووجود ارتفاع بطئ في عدد الحالات قادرون على استيعابه، والقدرة على تقديم الخدمات اللازمة، أو اتجهت لتطبيق حظر شامل وهذا أعطى الدول المجال الواسع لتنظيم برمجها الصحية وتمكنت من التعامل مع الحالات".

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وأوضح أن هناك دول أخرى بناء على معطياتها، ترى أن الحظر لم يفيد بناء على انتشار المرض بوتيرة يستطيع النظام الصحي التعامل معها، كما وضعت في اعتبارها الأمور الاقتصادية.

واختتم المنظري حديثه بالقول: "في النهاية كل دولة تنظر إلى ظروفها الخاصة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية".

كان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء في مصر، دعا لفرض حظر كلي داخل البلاد لمدة أسبوعين؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتزايد في عدد الإصابات.

وقال خيري "هذه المدة هي الأخطر في انتشار الفيروس، خصوصًا مع تزايد الإصابات بين الفرق الطبية والمواطنين، وينبغي تطبيق الحظر الكامل".