وزير الخزانة الاسترلي يخضع لفحص فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا (د ب ا)

خضع وزير الخزانة الاسترالي جوش فريدنبرج لفحص فيروس كورونا، كما وضع نفسه قيد العزل الذاتي، عقب أن بدا وهو يسعل أثناء حديثه عن الموازنة المتعلقة بفيروس كورونا في البرلمان.

وقال فريدنبرج في بيان أصدره بعد بضعة ساعات من حديثه" اليوم أثناء إدلائي بخطابي الوزاري، شعرت بجفاف في الحلق وبدأت في السعال".

وأضاف" نائب كبير المسؤولين الطبيين نصحني أن أخضع لفحص كورونا كإجراء احترازي".

وأضاف فريدنبرج أنه غادر مبنى البرلمان على الفور لكي يخضع للفحص، وسوف يبقى في العزل الذاتي لحين صدور نتيجة الفحص، المتوقع أن تصدر غدا الأربعاء.

وبدا فريدنبرج وهو يكافح لبضعة دقائق لكبح السعال في البرلمان الذي كان يلتزم بالتباعد الاجتماعي.

Advertisements

وظهر فريدنبرج خلال مقطع فيديو وهو يسعل في يديه عدة مرات قبل أن يلمس وجهه والحقيبة المتعلقة بوثائق الخزانة، في تناقض مع نصائح الحكومة الطبية للحد من تفشي الجراثيم.

وقال فريدنبرج في خطابه إن فيروس كورونا سوف يفقد الاقتصاد الاسترالي نحو 50 مليار دولار ( 4ر32 مليار دولار أمريكي)

ولولا تأثير فيروس كورونا، كان من المتوقع أن يعلن فريدنبرج عن أول فائض في الميزانية منذ 12 عاما.

وبدلا من ذلك، يتوقع الخبراء أن تواجه استراليا الآن أكبر عجز في الموازنة في تاريخ البلاد.

وقد سجلت استراليا 7000 حالة إصابة بفيروس كورونا و 97 حالة وفاة.