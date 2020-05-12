5 حالات جديدة بكورونا وسلبية عينات 34 مُصابًا يتلقون العلاج في "عزل أسيوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي: كشفت نتائج تحاليل عينات ومسحات أجريت بمعامل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، لـ5 أشخاص، إيجابية نتائجهم وإصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وقال مصدر مسئول في مديرية الصحة بأسيوط، إن الحالات الإيجابية الجديدة هي 4 حالات جديدة بمنطقة سيد غرب أسيوط، ومواطن بقرية الوعاضلة بمركز صدفا. وتابع المصدر، أن نتائج تحاليل عينات ومسحات أجريت لـ 34 مُصابًا يتلقون العلاج داخل مستشفى العزل بأبوتيج ومستشفى العزل بالمدينة الجامعية، ومستشفى الراجحى الجامعي للعزل، تحولت نتائج تحاليلهم معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19".

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