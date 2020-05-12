قطر تعيد فتح محلات الصرافة بعد أسابيع من الإغلاق لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة (د ب أ)

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن وزارة التجارة والصناعة قررت إعادة فتح محلات الصرافة ابتداء من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع من إغلاقها في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وذكرت الوكالة أن الوزارة أكدت على "تطبيق الإجراءات الاحترازية، استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الوباء، وفي الوقت نفسه تلبية المستجدات والاحتياجات العامة بما لا يتعارض مع المعطيات الطبية والوقائية".

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وألزمت الوزارة محلات الصرافة بتطبيق إجراءات احترازية تشمل إلزام مرتادي المحلات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة والسماح بعدد معين من الزبائن في الوقت الواحد وغيرها من إجراءات الوقاية التي تحددها وزارة الصحة العامة، على أن تكون ساعات العمل ست ساعات في اليوم للموظفين في محلات الصرافة، والسماح بالعمل الإضافي لمدة ساعتين مدفوعتي الأجر ليكون مجموع الساعات ثمانية ساعات عمل كحد أقصى.

كما يشترط، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق" القطرية، على محل الصرافة توفير متطلبات منع الازدحام والتكدس من تعليمات وإرشادات وموظفين أمن لمساعدة الزبائن وتنظيم عملية التباعد.

وحتى يوم أمس، سجلت قطر نحو 24 ألف إصابة بكورونا و14 حالة وفاة.