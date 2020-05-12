أفغانستان: مقتل وإصابة 40 شخصا في هجوم انتحاري استهدف جنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول (أ ش أ)

أعلنت حكومة إقليم ننجارهار الأفغاني، اليوم الثلاثاء، أن هجوما انتحاريا أسفر عن مقتل وإصابة 40 شخصا على الأقل في الإقليم الواقع شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الافغانية، عن بيان صادر عن مكتب حاكم ننجارهار، القول إن انتحاريا استهدف مراسم تشييع جنازة قائد في قوات الشرطة المحلية الأفغانية، والذي توفي بنوبة قلبية الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم الانتحاري قتل أو جرح ما لا يقل عن 40 شخصا.. ولم يعلن أي فرد أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي هاجمت فيه مجموعة من المسلحين مستشفى في مدينة كابول في وقت سابق اليوم، مما أدى إلى اشتباك لا يزال مستمرا في المنطقة.