بالصور.. خروج 11 متعافيًا من كورونا من مستشفى العزل في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلنت مستشفى إسنا التخصصي لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، خروج 11 من مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين بالمحافظة إلى 371 متعافي.

وقال بيان للمستشفى إن جميع من خرجوا من المستشفى تماثلوا للشفاء التام، وجاءت نتائج تحاليلهم سلبية للمرة الثانية.

وأشارت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر في بيان سابق لها إلى تحقيق مستشفى العزل بإسنا أعلي معدلات للشفاء بين كافة مستشفيات الجمهورية المخصصة للعزل، وبلغت نسبة الوفيات بالفيروس بين المصابين أقل من ٣ % معظمهم من كبار السن.