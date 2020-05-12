القوى العاملة: استكمال منح الـ500 للمتخلفين عن الصرف حتى الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن مكاتب هيئة البريد تستكمل اليوم الثلاثاء، من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات وحتى الخميس المقبل، في صرف الدفعة الأولى من منحة ال 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة المتخلفة عن الصرف.

وكشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان، عن عدد الذين صرفوا المنحة أمس من المستحقين من خلال 2911 منفذا للبريد على مستوى الجمهورية، موضحا أنهم بلغوا نحو 48 ألفاً و177 مستحقاً، ويتبقى 688 ألفا و991 ألفا يصرفون حتى الساعة الرابعة يوم الخميس المقبل أخر يوم في الصرف للمتخلفين.

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وطلب الوزير، من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

وأوضح أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلي اليمين، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

وتابع:، بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك، والتي سيكون الصرف بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.