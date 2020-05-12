الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن مغذيات كفر البطيخ بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

أعلنت شركة كهرباء دمياط، فصل التيار عن محطة محولات كفر البطيخ، غد الأربعاء، لرفع كفاءة المحولات الكهربائية، من التاسعة صباحًا وحتى الانتهاء من الأعمال.

والمناطق المتأثرة هي المحطة القديمة و"المشروع" ومستشفى المركز, كما يجرى فصل التيار عن قرية الناصرية في مركز فارسكور في الفترة ذاتها.

وأهاب قطاع كهرباء دمياط بسكان هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار.