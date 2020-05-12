مقتل وإصابة 40 شخصًا جراء تفجير انتحاري في أفغانستان

نقلت وكالة "شينخوا" عن مسؤول محلي أفغاني، أن عددًا من الأشخاص قتلوا أو أصيبوا بعد أن استهدف تفجير انتحاري جنازة في مقاطعة ننجرهار شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء. وذكر بيان صادر عن مكتب حاكم الولاية، أن الهجوم استهدف مراسم تشييع الشيخ أكرم، قائد قوات الشرطة المحلية الأفغانية، الذي توفى بأزمة قلبية الليلة الماضية. الولاية، أن الهجوم استهدف مراسم تشييع الشيخ أكرم، قائد قوات الشرطة المحلية الأفغانية، الذي توفى بأزمة قلبية الليلة الماضية. وأضاف البيان أن التقارير الأولية تشير Advertisements إلى أن الهجوم الانتحاري أسفر عن مقتل وإصابة 40 شخصا على الأقل. إلى أن الهجوم الانتحاري أسفر عن مقتل وإصابة 40 شخصا على الأقل. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. وتزامن هذا الاعتداء مع هجوم شنه مسلحون صباح اليوم على مستشفى في كابل، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرى بين المدنيين، حسب تقارير أولية.

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