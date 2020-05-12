مقتل وإصابة 40 شخصًا جراء تفجير انتحاري في أفغانستان

نقلت وكالة "شينخوا" عن مسؤول محلي أفغاني، أن عددًا من الأشخاص قتلوا أو أصيبوا بعد أن استهدف تفجير انتحاري جنازة في مقاطعة ننجرهار شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء.
وذكر بيان صادر عن مكتب حاكمالولاية، أن الهجوم استهدف مراسم تشييع الشيخ أكرم، قائد قوات الشرطة المحلية الأفغانية، الذي توفى بأزمة قلبية الليلة الماضية.
وأضاف البيان أن التقارير الأولية تشير
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.
وتزامن هذا الاعتداء مع هجوم شنه مسلحون صباح اليوم على مستشفى في كابل، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرى بين المدنيين، حسب تقارير أولية.
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