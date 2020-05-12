مصرع 5 مرضى في حريق بمستشفى في سان بطرسبورج

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في حريق بوحدة العناية المشددة في مستشفى "القديس جيورجي" في سان بطرسبورج.

وقال مصدر في مديرية الطوارئ بالمدينة، إن الضحايا مرضى كانوا على أجهزة التنفس

الاصطناعي.

Advertisements

وذكر المصدر، أن مساحة الحريق بلغت 10 أمتار مربعة، وتم إخماده بسرعة، وتعمل في مكان الحادث حاليا مجموعة تحقيق، لتحديد

أسباب وملابسات الحريق.

وأفاد مراسل "تاس"، بأن مستشفى "القديس غيورغي" في سان بطرسبورغ، كان من أوائل مستشفيات المدينة التي تم تجهيزها في منتصف مارس الماضي، لاستقبال المصابين بالأمراض المعدية، بما في ذلك المصابون بعدوى فيروس كورونا المستجد.