بإجمالي 3101.. شفاء 194 حالة جديدة من مصابي كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، شفاء 194 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3101 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الإثنين، تسجيل 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي

عدد الحالات المسجلة إلى 9286 حالة.

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي أنه تم تسجيل 178 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2907 حالات فيما سجلت 7 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 65 حالة، وأشار السند الى وجود 131 حالة في العناية المركزة.

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وقال إن الحالات الجديدة المصابة بكورونا جميعها مخالطة وقيد التقصي حيث تم رصد 79 لمواطنين و159 من الهند و140 من مصر و87 من بنغلادش. وعلى صعيد المناطق الصحية تم تسجيل 256 في محافظة الفروانية و130 في حولي و93 في الأحمدي و74 العاصمة و44 الجهراء.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من جمهورية الصين الشعبية محملة بشحنة من المعدات الطبية اللازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحفي إن هذه الرحلة تأتي ضمن جهود التعاون المشترك بين (الدفاع) ووزارة الصحة من أجل توفير المعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف عبر رحلات الجسر الجوي التي تقوم بها الوزارة ممثلة بالقوة الجوية.