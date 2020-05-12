سجال أمريكي إيراني بشأن ملف تبادل السجناء

دخلت الولايات المتحدة وإيران، في سجال أمس الإثنين، حول احتمال تبادل السجناء، إذ حض مسؤول أمريكي "بسخرية" طهران على إرسال طائرة لاستعادة مواطنيها.

في وقت سابق، ذكر متحدث باسم الحكومة الإيرانية، أن بلاده عرضت "منذ مدة" مبادلة جميع

السجناء الإيرانيين والأمريكيين، لكنها لا تزال تنتظر رد الولايات المتحدة.

وجاء الرد بأسلوب غير متوقع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين من القائم بأعمال نائب وزير الداخلية الأمريكي كين كوتشينيلي، الذي

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أصر على أن الولايات المتحدة، تحاول إعادة مواطنين إيرانيين إلى بلدهم.

وقال كوتشينيلي، المعروف بمواقفه المتشددة حيال الهجرة، عبر "تويتر": "لدينا 11 من مواطنيكم وهم من الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعية ونحاول إعادتهم إلى بلدكم".

وتابع: "فجأة تقولون إنكم تريدون عودتهم. لم لا ترسلون طائرة مستأجرة ونعيدهم جميعا مرة واحدة؟".