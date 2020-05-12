دخلت الولايات المتحدة وإيران، في سجال أمس الإثنين، حول احتمال تبادل السجناء، إذ حض مسؤول أمريكي "بسخرية" طهران على إرسال طائرة لاستعادة مواطنيها.
في وقت سابق، ذكر متحدث باسم الحكومة الإيرانية، أن بلاده عرضت "منذ مدة" مبادلة جميعالسجناء الإيرانيين والأمريكيين، لكنها لا تزال تنتظر رد الولايات المتحدة.
وجاء الرد بأسلوب غير متوقع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين من القائم بأعمال نائب وزير الداخلية الأمريكي كين كوتشينيلي، الذي
وقال كوتشينيلي، المعروف بمواقفه المتشددة حيال الهجرة، عبر "تويتر": "لدينا 11 من مواطنيكم وهم من الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعية ونحاول إعادتهم إلى بلدكم".
وتابع: "فجأة تقولون إنكم تريدون عودتهم. لم لا ترسلون طائرة مستأجرة ونعيدهم جميعا مرة واحدة؟".
كانت هذه تفاصيل خبر سجال أمريكي إيراني بشأن ملف تبادل السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.