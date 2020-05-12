اخبار العالم

سجال أمريكي إيراني بشأن ملف تبادل السجناء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 دخلت الولايات المتحدة وإيران، في سجال أمس الإثنين، حول احتمال تبادل السجناء، إذ حض مسؤول أمريكي "بسخرية" طهران على إرسال طائرة لاستعادة مواطنيها.

 

 في وقت سابق، ذكر متحدث باسم الحكومة الإيرانية، أن بلاده عرضت "منذ مدة" مبادلة جميع

السجناء الإيرانيين والأمريكيين، لكنها لا تزال تنتظر رد الولايات المتحدة.

 

وجاء الرد بأسلوب غير متوقع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين من القائم بأعمال نائب وزير الداخلية الأمريكي كين كوتشينيلي، الذي

Advertisements
أصر على أن الولايات المتحدة، تحاول إعادة مواطنين إيرانيين إلى بلدهم.

 

وقال كوتشينيلي، المعروف بمواقفه المتشددة حيال الهجرة، عبر "تويتر": "لدينا 11 من مواطنيكم وهم من الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعية ونحاول إعادتهم إلى بلدكم".

 

وتابع: "فجأة تقولون إنكم تريدون عودتهم. لم لا ترسلون طائرة مستأجرة ونعيدهم جميعا مرة واحدة؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سجال أمريكي إيراني بشأن ملف تبادل السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا