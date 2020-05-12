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وقال مصدر بالمكتب الصحفي في مديرية النقل ببلدية العاصمة الروسية، إنه تم إطلاق قطار في مترو الأنفاق في موسكو، يحمل في مقدمته وعلى قاطراته، رسم كمامة طبية.
وسيسير القطار على الخط الدائري في مترو العاصمة. وأضاف المصدر، “اعتبارا من يوم 12 أيار، سيتنقل في مترو موسكو بالكمامات، ليس فقط الركاب، بل والقطارات.
ومن المعروف، أن سلطات العاصمة فرضت بشكل إلزامي ارتداء الكمامات الطبية والقفازات في وسائط النقل العام والأماكن العامة، اعتبارا من 12 أيار الحالي.
وفي حال مخالفة ذلك، يتعرض المخالف لغرامة مالية، قدرها 4 آلاف روبل (50 يورو) إذا وقعت المخالفة في المتاجر، و5 آلاف روبل إذا وقعت في وسائط النقل العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: في زمن فيروس كورونا… قطار بـ”كمامة طبية” في مترو الأنفاق في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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