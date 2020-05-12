شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف قرى سكنية في الدريهمي جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 قصفت مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وذكرت مصادر محلية في الدريهمي أن المليشيات الحوثية أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف آر بي جي صوب القرى السكنية في المديرية بشكل عشوائي في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها المتوسطة. Advertisements وأكدت المصادر، أن القصف والاستهداف الحوثي تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة، مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة، رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن

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