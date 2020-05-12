شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى إثر تفجير انتحاري استهدف جنازة بأفغانستان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 أسفر تفجير انتحاري استهدف جنازة شرقي أفغانستان، اليوم الثلاثاء، عن سقوط قتلى.

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