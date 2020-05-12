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شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى إثر تفجير انتحاري استهدف جنازة بأفغانستان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 مايو 2020
أسفر تفجير انتحاري استهدف جنازة شرقي أفغانستان، اليوم الثلاثاء، عن سقوط قتلى.
ولم ترد بعد تفاصيل أخرى بشأن هذا التفجير.
يُتبع...
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