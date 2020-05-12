محافظ حضرموت يوجه بتشكيل لجنة لمراقبة الوضع الصحي والنظافة بمستشفى غيل باوزير

الثلاثاء 12 مايو 2020

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وكيل وزارة الصحة والسكان مدير عام مكتب الوزارة بساحل حضرموت د. رياض الجريري بتشكيل لجنة للنزول إلى مستشفى غيل باوزير ورفع تقرير عاجل للمحافظ عن الوضع الصحي والنظافة في المستشفى.



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ويأتي ذلك استجابة لشكوى رفعت من بعض المواطنين مصحوبة بصور توضح بعض جوانب غياب النظافة في مرافق المستشفى.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، واستجابة لبلاغات مجتمعية من خلال برنامج "الشكاوى" الذي أطلق مؤخراً من قبل الاخ المحافظ للتعاطي مع البلاغ الذي يظهر عدم توفر النظافة في موقع تقديم الخدمة بمستشفى غيل باوزير، أمر وكيل وزارة الصحة مدير عام صحة ساحل حضرموت بتشكيل لجنة بصورة عاجلة برئاسة نائب مدير عام الصحة وعضوية مدراء دوائر المالية وشؤون الموظفين والرعاية الصحية الاولية والاستحقاق بالادارة العامة للصحة، على أن تباشر عملها فوراً من هذا الاثنين، وتلتقي بمدير عام المديرية ومدير الصحة بالمديرية والمختصين وتزور المستشفى، وترفع بتقرير مفصل عن نتائج النزول للأخ المحافظ.