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شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة القطرية تستفز ضحايا إرهاب سليماني والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 مايو 2020
انتفاضة غضب شهدها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضد قناة "الجزيرة" القطرية بعد قيام ذراعها للبث الصوتي "الجزيرة بودكاست" ببث حلقة خصصتها لتمجيد قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.
واستنكر كثير من المغردين قيام "الجزيرة" بتمجيد إرهابي تلطخت أياديه بدماء الكثير من الأبرياء حول العالم، واعتبروا ما قامت به استفزاز لمشاعر الملايين وخصوصا من ذوي ضحايا جرائمه في سوريا واليمن والعراق ولبنان .. وفق “العين“.
وضمن برنامجها "رموز"، بثت "الجزيرة بودكاست" حلقة عن سليماني الذي قتل في غارة أمريكية 3 يناير الماضي، باسم "سليماني رأس حربة إيران "، ووصفته خلالها بأنه شهيد و"مجاهد في سبيل الله" وكان "جندي كرس حياته لخدمة الإسلام".
يأتي موقف "الجزيرة" متناغما مع مواقف النظام القطري الذي بادر وزير خارجيته محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بالذهاب إلى طهران في اليوم التالي لمقتل سليماني، قبل أن يتبعه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بزيارة دعم إلى طهران بعدها بأسبوع، التقى خلالها مرشد إيران علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.
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