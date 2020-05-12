أمن حضرموت يوضح أسباب وفاة شخص في الكودة بالمكلا

الثلاثاء 12 مايو 2020

أوضحت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت أسباب وفاة شخص، مساء أمس، في منطقة الكوده بالمكلا.



وقال مصدر مسئول في غرفة القيادة والسيطرة للإعلام الأمني "أننا تلقينا اتصال من عاقل حارة الكوده يفيد بوجود شخص متوفي داخل أحد البيوت حسب بلاغ تلقاه من جيرانه في نفس البيت".

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وأضاف المصدر "ان الأجهزة الأمنية ممثلة بالبحث الجنائي والأدلة الجنائية والنجدة تحركت بشكل فوري إلى الموقع مع سيارة اسعاف تابعة للأمن وتم التواصل مع مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور رياض الجريري الذي تفاعل مع البلاغ وأرسل فريقاً طبياً مع سيارة اسعاف، حيث اتخذ الفريق الصحي والبحث الجنائي والأدلة الجنائية كافة الإجراءات اللازمة، وتم أخذ الجثة إلى مستشفى ابن سيناء بعد عملية التعقيم".

وأكد المصدر ذاته أن الوفاة طبيعية ولا داعي للقلق كون الشخص يعاني من أمراض مزمنة (الضغط والسكر) وتم وضعه في الثلاجة لاستكمال إجراءات الدفن.

داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من هكذا حالات لأشخاص متوفين أو مرضى لما لذلك من دواعي أمنية وصحية، بل يجب إبلاغ الجهات الأمنية فوراً عند حدوث أي طارئ أو حادثة وفاة أو مرض بالاتصال على الرقم المجاني 199 وستكون الأجهزة الأمنية مع الطواقم الطبية متواجدة إلى جانب المواطن