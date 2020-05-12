شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يهاجمون مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 اقتحم مسلحون مستشفى في كابول الثلاثاء، وفق ما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فر من المكان تحدّث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.

Advertisements وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن "قواتنا الخاصة في المكان"، ,وفقا للبيان. بدوره، أفاد طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اسمه "كان المستشفى مليئا بالمرضى والأطباء، عمّت حالة من الذعر في الداخل".

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