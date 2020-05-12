اليمن..العثور على إفريقين اثنين ونقلهما الى مستشفى القطن.. صور

الثلاثاء 12 مايو 2020

نقل مساء الاثنين، شخصين من جنسية افريقية الى مستشفى القطن العام بمديرية القطن بوادي حضرموت بعد العثور عليهما منهكين من شدة الجوع والتعب على قارعة الطريق.



وكان مدير مكتب الصحة قد اكد في منشور سابق، ان الشخصين وجدا على قارعة الطريق ولم تظهر عليها اعراض مرض كورونا كما اشيع، وانما اخذهما الجهد والتعب بعد ان تركتهما احدى السيارات التي كانت تنقل القات من مارب.

وتداول ناشطون صورا للطاقم الطبي في مستشفى القطن اظهرت فيها الامكانيات الشحيحة التي يقوم المعنيون بقطاع الصحة بواجهة الحالات المرضية المتعدده بالرغم من الانتشار للفيروس المعدي "كورونا" والاعلان رسميا عن اصابات مؤكدة في بعض مديريات وادي حضرموت.

Advertisements

وناشد ناشطون الجهات المختصة ذات العلاقة القيام بتوفير ادوات السلامة لكافة المرافق الصحية والجيش الابيض والرفع من استعدادتها لمواجهة الجائحة ليقوموا بتأدية دورهم الكبير بكل اقتدار.