الحزام الأمني بعدن نحن على استعداد عالي للتعامل مع أي طارئ في العاصمة

الثلاثاء 12 مايو 2020

بعد توجيهاته لقادة القطاعات برفع الجاهزية قائد قوات الحزام الأمني وضاح عمر عبدالعزيز، نحن على استعداد عالي لردع أي طارئ في العاصمة عدن.



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حيث صرح قائد قوات الحزام الأمني وضاح عمر عبدالعزيز للتوجيه المعنوي مطمئنا للمواطنين أن الوضع مستقر و أن كافة القوات على أهبة الاستعداد ومعنوية الأبطال عالية للتعامل مع اي حالة طارئة.

هذا وقد طالب القائد وضاح المواطنين أن يكونو على ثقة تامة بقواتهم الجنوبية بأنها لن تقبل إلا بالنصر سوا في محافظة أبين أو في كل المناطق الجنوبية وعليهم بعدم الاستماع للأخبار الكاذبة والابواق المدعومه التي تهدف لزعزعة السكينة العامة